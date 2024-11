Scampia, il sindaco visita il Museo della Legalità. Patto comune-scuola per battere la criminalità

Leggi su Ildenaro.it

IlGiorgio Zinno hato il, presso il Liceo Elsa Morante di, invitato dalla dirigente scolastica Giusy Marzocchella, sulla cui facciata pochi giorni fa, è stato realizzato un murale dedicato a Giancarlo Siani. Partendo proprio dalla figura del giornalista ucciso per amoreverità, di cui a San Giorgio a Cremano è esposta l’iconica mehari verde, il primo cittadino e la preside hanno deciso di avviare una partnership tra le due istituzioni –– nel nomelotta allae dei percorsi diche vedono protagonisti soprattutto i giovani.“A breve – si legge in una nota – sarà firmato un protocollo d’intesa in cui emergeranno gli obiettivi e i luoghi di questa collaborazione che coinvolgono innanzitutto la SalaMemoria – SalaMehari di Giancarlo Siani, allestita in Villa Bruno, insieme alla Fondazione Polisregione Campania, alla Fondazione Giancarlo Saini e al Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti di