Sai qualcosa di me ed Helena? Grande Fratello | Lorenzo parla con Giglio e si fa scoprire | cosa nascondeva con la Prestes

Momenti ditensione la scorsa notte nella casa del, quando Shaila Gatta eSpolverato si sono scontrati duramente a causa di una frase riportata alla ballerina da, che le avrebbe fatto sorgere dubbi sul rapporto con il modello. Secondo la modella brasiliana, infatti, il modello le avrebbe detto che non sopporterebbe di vederla vicino ad un altro uomo, una frase che ha fatto riflettere Shaila, la quale è andata in cerca di spiegazioni, decisamente non riuscendo a mantenere la calma.QuandoSpolverato ha negato tutto, dicendo cheaveva inventato quelle frasi, Gatta non ci ha visto più ed è esplosa, mentre lui ha attaccato ancheriservaldole parole non proprio carine. La lite trae Shaila ha attirato l’attenzione di tutti i concorrenti della casa del, Shaila esi sono ritrovati a discutere davanti alle telecamere scatenando l’ira non solo del pubblico ma anche di alcuni inquilini della casa, stanchi delle loro dinamiche.