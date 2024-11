Iltempo.it - RS Italia, evoluzione digitale passa anche dal procurement dei materiali indiretti

Leggi su Iltempo.it

Milano, 14 nov. (Adnkronos/Lab) - RSannuncia la pubblicazione della terza ricerca suldei, comunemente detti mro (maintenance, repair, operations), realizzata in collaborazione con Adaci (Associazionena acquisti e supply management) e l'Università Europea di Roma. L'indagine offre uno sguardo completo sui trend, le sfide e le opportunità che le aziendene stanno cogliendo, evidenziando ilggio da spesa necessaria a leva strategica per la competitività aziendale. Due sono i concetti chiave che emergono dalla Ricerca MRO 2024: maturità e digitalizzazione dei processi aziendali. Si tratta di veri e propri pilastri strategici, attraverso i quali ilevolve da semplice gestione dei costi a leva competitiva. La maturità, intesa come maggiore comprensione delle dinamiche legate alla spesa MRO e soprattutto come una crescita strategica del ruolo dell'ufficio acquisti, che risulta sempre più centrale per l'adozione di un approccio integrato e strategico ormai essenziale in questo settore.