Rapina a Neres, l'intercettazione: "Come ho fatto per Zuniga già lo sapevo che aveva l'orologio"

Tempo di lettura: 2 minutiNasce dalla firma del contratto con il Napoli il progetto dire il costosissimo Patek Philippe al calciatore del Napoli: emerge anche questo dalle indagini dei carabinieri che hanno portato all’arresto di tre veri e propri professionisti del settore. I tre scorgono e riconoscono il prezioso orologio acquistato dal brasiliano a giugno, proprio dalle immagini della firma del contratto del 21 agosto scorso. Sul web ci sono foto e video dell’eventi che i tre visualizzano per documentarsi. Parlano mentre sono in una Panda in uso a uno dei tre sulla quale i militari dell’armano piazzato una cimice. Già discutono del servizio di appostamento al veicolo che avrebbe accompagnato il calciatore allo stadio. Non solo. I tre sono anche conoscenza, sempre attraverso l’analisi delle immagini che si trovano su Internet, che anche alla moglie del calciatore piacciono gli orologi di lusso.