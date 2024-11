.com - Ranieri nuovo allenatore della Roma, il sì dopo una trattativa vera

(Adnkronos) – Non sarà solo un ‘traghettatore’ Claudio. Ilha firmato a Londrauna’ con Dan e Ryan Friedkin. Oggetto di una discussione lunga e piuttosto serrata, secondo quanto risulta all’Adnkronos, i margini di manovra e la prospettiva di un ritorno che può funzionare solo in presenza delle garanzie che evidentemente ‘il mister’ ha ottenuto.non è stata la prima scelta di Freidkin, e il tema è stato chiaramente messo sul tavolo, ma non deve essere una scelta di ripiego fatta solo per tamponare un’emergenza. C’è una stagione da salvare, per quanto è ancora salvabile, ma c’è soprattutto una società da ricostruire, sul piano manageriale e sul piano tecnico. E i due piani, ha messo in chiaro, non possono che essere tenuti insieme.