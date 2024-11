Pugilato Mike Tyson torna sul ring | affronterà lo youtuber Jake Paul

Leggi su Open.online

Tutto pronto per l’incontro ditra l’ex campione dei pesi massimi, 58 anni, e loprestato al mondo della boxe, 27 anni. I due si sfideranno suldomani, 15 novembre, ad Arlington (Texas). Il confronto sarà trasmesso dalla piattaforma di streaming Netflix.si sarebbero dovuti sfidare a luglio, ma l’incontro è stato riprogrammato dopo che a maggio durante un viaggio in aereo “Iron” aveva vomitato sangue a causa di un’ulcera.Le dichiarazioni in conferenza stampa«Voglio che sia il vecchioselvaggio. Pretendo che sia un killer. Voglio il match più duro possibile venerdì sera e voglio che non ci siano scuse da parte di nessuno quando lo metterò al tappeto», ha dettodurante la conferenza stampa di mercoledì. Le premesse ci sono tutte per avere un incontro di boxe che sicuro promette spettacolo.