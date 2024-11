Lanazione.it - Prato, una ventata d’Isola d’Elba con la mostra Travarsare

Leggi su Lanazione.it

, 14 novembre 2024 - Viene inaugurata oggi, giovedì 14 novembre dalle ore 18:30, presso l’Open Studio Italo Bolano di via Fra’ Bartolomeo laTRAVASARE #è arrivato l’Arembapàmpane di Scartoni/Donati, ultimo appuntamento del progetto di residenza TRAVASARE della Fondazione Italo Bolano, a cura della direttrice artistica Erica Romano, risultato vincitore del bando Toscanaincontemporanea2024 della Regione Toscana – GiovaniSì, che ha coinvolto il duo under35 composto da Giacomo Donati e Irene Scartoni. Dopo una prima fase conclusasi ad agosto con la residenza degli artisti presso l’Open Air Museum Italo Bolano all’Isola, realizzata in collaborazione con SMART – Sistema Museale dell’Arcipelago Toscano e con il patrocinio del Comune di Portoferraio, Scartoni/Donati arrivano all’Open Studio Italo Bolano dicon unadi restituzione che travasa in città l’esperienza isolana, i cui preparativi sono stati preceduti a settembre dall’importante intervista a cura di Fuorisedia podcast (Letizia Albertini, Viola Pierozzi, Martina Scrazzolo e Valeria Shabani), fruibile sui canali YouTube e Spotify di un podcast giovane e frizzante che mette al centro ricerca, studio e divulgazione intorno all’arte contemporanea e ai suoi diversi attori.