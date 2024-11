Ilfattoquotidiano.it - Più fondi per il ponte sullo Stretto: la Lega vuol “scippare” quasi 6 miliardi al Fondo per lo sviluppo e la coesione

Più risorse per il. Lacon un emendamento alla manovra che ha come primo firmatario Molinari chiede di aumentare ia disposizione per “consentire l’approvazione da parte del Cipess, entro quest’anno”, del progetto della grande opera cara a Matteo Salvini. Per farlo chiede il via libera a una spesa complessiva di circa 14,7fino al 2032, contro gli 11,6 previsti dalla manovra per il 2024. Ma soprattutto alleggerisce ulteriormente (da 9,3 a 6,9) le spese a carico dello Stato mentre con l’altra mano aumenta da 2,3 a 7,7il contributo “pescato” dalle risorse delper loe la, periodo di programmazione 2021-2027. Nel dettaglio 6,1dovrebbero arrivare dalla parte destinata alle amministrazioni centrali e 1,6 dalla quota destinata alle regioni Calabria e Sicilia.