Perché in politica una parola può risultare insufficiente e due essere di troppo

Il “Padrone di Casa” del Paese, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,di ritorno dalla Missione in Cina, ha trovato sulla scrivania, tra le altre cose, i dettagli stampa, anche di quella estera, che riguardavano da vicino l’ Italia. Tra quelli dell’ultim’ora, c’erano i riferimenti dei commenti della Casa Bianca su casi particolari dell’operato della giustizia italiana e, non meritevoli di commenti, indicazioni sulle modalità di prevenzione da adottare per tentare di evitarne il ripetersi. La reazione del Primo Cittadino italiano non si è fatta attendere e, mantenendo il distacco necessario, contenendo, un pò meno, il volume della voce, ha risposto che, nella propria casa, gli italiani sono più che all’altezza di comandare, tra l’altro coordinati da Lui, loro presidente, e indirizzati dalla macchina statale.