Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, giovedì 14 novembre: giornata di riflessione per l’Acquario, decisioni importanti per il Leone

Ecco l’diFox per142024, segno per segno, con previsioni aggiornate per amore, fortuna, lavoro e salute.Fox ci ricorda che l’è uno spunto per riflettere e non una predizione certa. Il segno più fortunato della? Gli amici della Vergine!diFox, per142024, segno per segnoArieteCari Ariete,le stelle vi spingono a essere pazienti. In amore, potrebbe essere il momento di chiarire alcune questioni lasciate in sospeso: affrontatele con delicatezza. Sul lavoro, piccole sfide potrebbero richiedere maggiore concentrazione, ma la vostra energia vi permetterà di superarle. La salute è buona, ma concedetevi un po’ di riposo per recuperare.ToroCari Toro,siete particolarmente determinati.