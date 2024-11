Sport.quotidiano.net - Nations League, Belgio-Italia 0-1: decide Tonali. Azzurri ai quarti di finale

Bruxelles (), 14 novembre 2024 - All'basta un pareggio per qualificarsi matematicamente aididi: invece, grazie a un gol die a una prova di qualità e quantità, con un pizzico di fortuna in fase difensiva (come sul palo colpito da Faes), glibattono a domicilio il, blindando ulteriormente la leadership del Gruppo 2 di Lega A. Contemporaneamente, la Francia, prossima avversaria domenica, non va oltre lo 0-0 contro Israele, restando attardata di 3 punti in classifica proprio a ridosso della trasferta a Milano: anche in questo caso, alla Nazionale basterà un pareggio per blindare la vetta del gruppo. Le formazioni ufficiali Tedesco sceglie un 4-2-3-1 aperto da Casteels, protetto da Castagne, Debast, Faes e Theate, a loro volta schermati da Engels e Onana: l'unica punta è Lukaku, assistito da Trossard, Openda e De Cuyper.