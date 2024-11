Ilfattoquotidiano.it - Mps vola in borsa dopo la cessione del 15% in mano al Mef. Scommesse su un’acquisizione da parte di Banco Bpm

Azioni di Mps in forte rialzo a piazza Affari (+ 12%)l’operazione annunciata mercoledì sera dal Tesoro. Il Mef ha messo sul mercato il 15% della banca (rimanendo titolare di una quota dell’11%) incassando 1,1 miliardi di euro. Il 5% è stato acquistato daBpm, il 3% dalla controllata Anima e quote del 3,5% ciascuna sono andate al gruppo Caltagirone e a Delfin, la finanziaria della famiglia Del Vecchio che ha giàcipazioni in Mediobanca e Generali. La scommessa che elettrizza i mercati è che questa operazione sia premessa di una prossima acquisizione.I riflettori sono puntati suBpm, le cui azioni guadagnano più del 3%. Fino ad ora il gruppo guidato da Giuseppe Castagna “ha negato un interesse in Mps” ma “l’appeal di un progetto industriale potrebbe cambiare con Anima”, su cui l’istituto ha da poco lanciato un’Opa, in quanto un’integrazione tra le reti “implicherebbe sinergie ancora più alte”, affergli analisti di Bank of America secondo cui il governo italiano ha trasformato “la privatizzazione di Mps in un progetto industriale formando un nuovo hub bancario di dimensione,Intesa e Unicredit”.