Gaeta.it - Monsignor Gallagher in Camerun per celebrazione del decimo anniversario dell’Accordo Quadro

Da oggi, giovedì 14 novembre, fino al 18 novembre,Paul Richard, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, sarà in viaggio a Yaoundé,. Questo incontro ha come scopo ladeldella firmatra la Santa Sede e il. Durante il soggiorno,avrà l'opportunità di interagire con i rappresentanti politici e religiosi del Paese, un'importante occasione per rafforzare i legami tra le due entità.Programma dell'eventoIl programma della visita diè fitto di appuntamenti significativi. Domani, 15 novembre, il segretario vaticano incontrerà il Ministro per gli Affari Esteri del, Lejeune Mbella Mbella. Questo incontro rappresenta un'opportunità per discutere delle relazioni bilaterali e delle questioni di rilevanza internazionale che coinvolgono entrambi i Paesi.