Mister Movie | Cameron Diaz e Jamie Foxx sono spie nel trailer di Back in Action

L'atteso film "Back in Action", in uscita su Netflix il 17 gennaio 2025, segna il ritorno di Cameron Diaz in un'esplosiva storia di spionaggio. Cameron Diaz e Jamie Foxx interpretano Emily e Matt, una coppia che aveva abbandonato la carriera da spie per costruire una famiglia, ma che è costretta a rientrare in azione quando la loro copertura viene compromessa.

Azione e colpi di scena nel trailer

Il trailer ufficiale di "Back in Action" mostra Emily e Matt impegnati in una serie di missioni pericolose e adrenaliniche. I due protagonisti si trovano a combattere criminalità e a fronteggiare situazioni estreme, tra inseguimenti e salti nel vuoto. Una scena spettacolare verso la fine del trailer vede la coppia lanciarsi da un aereo in caduta libera, sopra una montagna innevata.