Mi mandano ai pazzi! Io non voglio! Mario Giordano è una furia | contro chi si scaglia in diretta

ha aperto l’ultima puntata del suo “Fuori dal coro“, andata in onda il 13 novembre su Rete4, con uno dei suoi consueti editoriali. Guardando dritto in camera ha urlatochi, in questi giorni, incita ad “abbattere i muri”, inteso come abbattere i confini, le frontiere, per permettere l’ingresso dei migranti. “Abbattiamo i muri?“, si chiede, che poi attacca: “Quando sento ‘abbattiamo i muri’ miai. No! Io non liabbattere i muri, io licostruire“. Poi si dirige verso uno dei muri del suo studio e continua: “costruire dei muri giganti, alti così”. E spiega: “Pensateci: tutte le grandi civiltà sono nate attorno ai muri. Pensate alla Grande Muraglia cinese, o alle mura delle nostre città storiche: tutte le città hanno le mura”. E attacca anche il Vaticano: “Il Vaticano che dice abbattiamo i muri: il Vaticano! Che sta nelle mura del Vaticano!”.