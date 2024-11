Ilgiorno.it - Maxi-incendio a Gavirate. Denunciati tre minorenni

treper l’che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha incenerito 750 rotoballe di fieno, stoccate nella tensostruttura, completamente distrutta dalle fiamme, di proprietà dell’azienda agricola Talamona in località Voltorre a. Il faticoso lavoro svolto in estate, con lo sfalcio, per garantire l’alimentazione del bestiame allevato, è andato completamente in fumo. L’intervento dei vigili del fuoco è stato lungo e complesso, i danni sono stati molto gravi per l’attività, che alleva una sessantina di animali tra mucche e asini, con il problema dopo il rogo di avere il fieno per i mesi invernali. L’indagine subito avviata da carabinieri e polizia locale ha portato all’identificazione dei tre ragazzi, che sarebbero responsabili dell’: gli atti sono stati trasmessi alla Procura dei minori di Milano.