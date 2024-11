Ilfattoquotidiano.it - Margaret Spada morta per un rinofiller, ecco tutti i punti da valutare prima di sottoporsi ad un intervento estetico al naso

Morire per la voglia di modificare l’aspetto del proprio. Fa discutere il caso di Agata, una ragazza siciliana di 22 anni che, attirata da una pubblicità vista su TikTok dove si parlava di “Rimodellamento delin 20 minuti” al costo di 2.800 euro, prende un volo per Roma insieme al fidanzato e si reca nell’ambulatorio dei dottori Marco e Marco Antonio Procopio, padre e figlio, che svolgono questo tipo di. Secondo il racconto del ragazzo e della famiglia, rappresentata dall’avvocato Alessandro Vinci,ha iniziato a manifestare segni di insofferenza fisica dopo l’anestesia. I medici hanno tentato di rianimarla. Poi hanno chiamato il fidanzato per chiedergli le eventuali allergie della ragazza. A quel punto lui è entrato nella sala operatoria per filmare con il telefonino cosa stava accadendo.