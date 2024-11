Universalmovies.it - Long Distance: Senza Ossigeno | Recensione dello sci-fi su Prime Video

Leggi su Universalmovies.it

Abbiamo visto, lo sci-fi a basso budget già disponibile in abbonamento su, questa la(Distant) è un film di fantascienza americano del 2024 diretto dalla coppia Josh Gordon e Will Speck e scritto da Spenser Cohen. Il cast è estremamente ridotto, gli interpreti principali sono infatti Anthony Ramos, nei panni del minatore di asteroidi Andy Ramirez, e Naomi Scott, in quelli della sua collega Naomi Calloway. Per qualche minuto appare anche Kristofer Hivju (Dwayne), mentre Zachary Quinto è la voce nel doppiaggio originale di LEONARD, una sorta di IA difettosa che accompagna per tutto il film il povero Andy.Il film è stato girato in pieno periodo pandemico. Le riprese sono iniziate a Budapest il 21 settembre 2020 e si sono concluse il 13 novembrestesso anno, il cast e la troupe hanno seguito protocolli di sicurezza come procedure di “igienizzazione estesa”, indossando mascherine e distanziamento sociale.