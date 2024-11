Oasport.it - LIVE Fritz-De Minaur 1-0, ATP Finals 2024 in DIRETTA: iniziato il match, Sinner diretto interessato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI QUALIFICA SE.LE POSSIBILI COMBINAZIONI15-0 Non risponde di rovescio.1-0 A zero.40-0 Altra prima e altro punto per l’USA.30-0 Non risponde di rovescio ADM.15-0 Servizio e dritto.Si sentono strani rumori.Tayloral servizio14:07 Sorteggio effettuato, cinque minuti e si parte.14:04 Deche è apparso in calo, dopo aver dato verosimilmente “tutto” per qualificarsi. Ricordiamo che, senza il forfait del più vincente tennista della storia, non ce l’avrebbe fatta o comunque avrebbe avuto bisogno di vincere il torneo di Belgrado.Giocatori in campo!13:57 Ricordiamo quindi la situazione: se Devince in due set può qualificarsi sebatte 2-0 Medvedev e la differenza game lo assisterà. Se vincein due parziali, a Jannik basterà un set con il russo mentre se vince un set l’aussieè già qualificato.