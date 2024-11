Lortica.it - Liste di attesa e costi elevati, un anziano su quattro rinuncia alle cure: l’allarme di Confartigianato Anap Pensionati

Il Presidente provinciale di, Angiolo Gtti, lancia un allarme preoccupante sulla situazione degli anziani in Italia, sempre più in difficoltà nell’accessoe ai servizi sanitari essenziali. Il recente rapporto “PASSI d’Argento” dell’Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato come il sistema sanitario nazionale mostri segnali di crisi che penalizzano duramente gli ultra 65enni.I dati del biennio 2022-2023 rivelano che il 18% degli anziani ha dovutore a visite mediche o esami diagnostici necessari, con percentuali che toccano addirittura il 40% in alcune regioni. Le cause principali sono legatelunghedi, indicate dal 55% degli intervistati, insieme aidifficoltà logistiche. Questo quadro mostra un peggioramento rispetto agli anni precedenti, soprattutto nelle aree rurali, dove l’offerta di servizi pubblici è stata drasticamente ridotta.