Lazza è diventato papà | il bimbo con la compagna Greta Orsingher

. L’annuncio sui social, con una storia su Instagram, ieri notte: “Benvenuto all’erede, welcome Noah“. Ladi, era già stata ritratta in diversi scatti col pancione. La nascita è avvenuta ieri sera., forse preso dall’emozione, ha annunciato la nascita alle 12.08 am, per poi correggere nella storia successiva l’orario scrivendo 12.08 pm. L’ultimo album ‘Locura’Ha scelto lo spiazzo sotto la Curva Sud di San Siro, quella degli ultras del Milan, per presentare il nuovo album., grande tifoso rossonero, ha celebrato in un luogo iconico della sua Milano l’anteprima del suo nuovo lavoro a settembre. E alla fine dell’esibizione per un paio di migliaio di fedelissimi che avevano ottenuto i biglietti gratuiti fino ad esaurimento ha annunciato la data di uscita dell’album: ‘Locura’ sarà disponibile dal 20 settembre.