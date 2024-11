Panorama.it - L’arte in musica di Francesco De Gregori

Sold out. Vanno così le venti date consecutive a Milano diDe. Non male per uno che non pubblica un album di inediti dal 2012 e che, a detta dei detrattori, non trova di meglio che prestare le proprie canzoni alle pubblicità o a progetti come il disco con Checco Zalone e le tournée sbanca botteghino con Lucio Dalla prima e Antonello Venditti poi.Dein questi ultimi dodici anni ha dato vita al suo terzo tempo artistico e chi l’ha seguito ha potuto apprezzarne i risvolti artistici e la crescita umana.La prima fase deana è quella legata ai grandi successi degli anni Settanta e Ottanta: in alcune recenti interviste, in cui emerge il gusto e il piacere di raccontarsi in modo leggero e profondo insieme, è proprio Dea ricordare con quale facilità scrivesse - toccato dall’ispirazione - canzoni che poi sono divenute riconosciuti capolavori.