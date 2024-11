Iodonna.it - La trovata di Robbie Williams in “Better Man”: un biopic in cui è interpretato da uno scimpanzé

In arrivo al cinema il 1 gennaio 2025, Better Man – da oggi con un trailer tutto italiano – è ilsu, un musical in live-action dalla natura molto particolare. Con la pletora di film biografici in costante uscita, era ora che l’approccio al genere subisse qualche scossone. Ecco, Michael Gracey, il regista, ein persona, ne hanno scovata una molto particolare: cioè il cantante trasformato in uno(ovviamente creato in CGI su un attore in carne e ossa).Sulla carta un’idea delirante, eppure, dal Toronto Film Festival, dove Better Man è stato presentato a settembre, il film ha riscosso pareri positivi. Con lodi all’operazione e al ritmo della storia, un titolo da tenere d’occhio, insomma, e uno dei più riusciti nel difficilissimo compito di non cadere nel santino.