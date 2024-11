Gaeta.it - La Corte Costituzionale Riscrive La Legge Calderoli: Impatti E Novità Per Le Regioni Italiane

La recente sentenza dellariguardo allarappresenta una svolta significativa per l'assetto politico-amministrativo italiano. Convalidando molte delle censure presentate dalla Regione Campania e da altre autonomie locali, laha stabilito nuovi parametri per il trasferimento delle funzioni legislative e amministrative alle. Questo intervento apre a una riformulazione sostanziale delle modalità di cooperazione tra Stato e, ponendo l'accento su un approccio più mirato e specifico.I principali elementi della sentenzaDalla pronuncia dellaemerge chiaramente che l'Intesa tra Stato enon può riguardare in modo generico il trasferimento delle funzioni. Infatti, deve riferirsi a funzioni precise e specifiche, con giustificazioni adeguate per ogni singola Regione coinvolta.