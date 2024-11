Gaeta.it - Ita Airways lancia il volo diretto Roma-Tripoli dal 12 gennaio 2025

Facebook WhatsAppTwitter La compagnia aerea Itaha annunciato l’apertura delle vendite per il nuovotraFiumicino eMitiga, che prenderà ilil 12. Questo collegamento avrà due frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica, e rappresenta un importante sviluppo nel panorama dei trasporti aerei in Italia e Libia. Con questo nuovo, Itaporta a 55 il numero totale di destinazioni operate per la stagione invernale.Dettagli delIldapartirà alle 9:15, con arrivo aprevisto per le 12:10 ora locale. Il rientro sarà programmato alle 13:05 da, con atterraggio a Fiumicino fissato per le 14:10. L’aggiunta di questo nuovo collegamento non solo migliora le opzioni di viaggio tra Italia e Libia, ma è anche vista come una mossa strategica da parte di Itaper incrementare la propria presenza nel mercato nordafricano.