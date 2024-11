Anteprima24.it - Incidente lungo il raccordo, traffico in tilt

Tempo di lettura: < 1 minutoGravestradale sulautostradale Avellino-Salerno. Un giovane ha perso il controllo della propria auto, che si è ribaltata per motivi ancora da chiarire. "Sul RA2 "autostradale di Avellino" è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Avellino tra San Michele di Serino e Cesinali, in provincia di Avellino, per due incidenti distinti – fanno sapere dall'ANAS. Il secondo – al km 25,700 a Cesinali – vede coinvolti quattro veicoli. Sul posto, oltre al 118, sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile".