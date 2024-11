Bergamonews.it - Il week-end al cinema: da “Il gladiatore 2” al nuovo Eastwood

Arriva al“Il2”. Il film, che approda nelle sale giovedì 14 novembre, nel cast annovera Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington e Connie Nielsen.Altra novità sul grande schermo è rappresentata da “Giurato numero 2, diretto da Clint.Completano il quadro dei nuovi arrivi “La banda di don Chisciotte – Missione mulini a vento” e “Non sono quello che sono”, di e con Edoardo Leo.In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Uno Rosso”, “Il Ragazzo Dai Pantaloni Rosa”, “Il Robot Selvaggio”, “Terrifier 3”, “The Substance” e “Venom: The Last Dance”.Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end.GIOVEDI’ 14 NOVEMBRECAPITOL MULTISALA a Bergamo(non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo“Giurato numero 2” (ore 21);“Berlinguer – La grande ambizione” (ore 20:30).