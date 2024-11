Cityrumors.it - Il video della rapina al giocatore David Neres del Napoli: rubato un orologio da oltre 100mila euro

Leggi su Cityrumors.it

, attaccante del, è stato vittima di un colpo di mano – vero e proprio furto – da.Vedie poi muori, questo dice un noto proverbio., invece, aè rinato: non solo grazie alle prestazioni con la squadra di Conte, impegnata a lottare per le posizioni di vertice, ma anche per merito dell’operazione portata avanti dal Nucleo InvestigativoProcura diche ha provveduto alla custodia cautelare di tre persone che il 1° settembre scorso hanno fermato il calciatore azzurro sottraendogli con la forza unda. Precisamente un Patek Philippe.to a(CityRumors.it-Screenshot YouTube)La Procura diha instabilito, come aggravante all’iter giudiziario, in maniera definitiva la premeditazione.