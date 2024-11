Lanotiziagiornale.it - Il bonus Natale si allarga, ma resta soltanto una mancetta

Un piccolo passo avanti per rendere la misura meno discriminatoria c’è, ma ilpoco più che una. Una misura che, osservano i critici, non permette di rilanciare i consumi natalizi, trattandosi di un sostegno di soli 100 euro una tantum che va peraltro a poche famiglie, nonostante l’estensione della platea annunciata dal governo.Ma andiamo con ordine. Ilandrà a 4,5 milioni di persone, venendoto anche ai genitori single. Si passerà da poco più di un milione di contribuenti a oltre quattro milioni e mezzo, come ha spiegato il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, dopo l’approvazione della norma in Consiglio dei ministri. Cosa cambia? Di fatto, verrà “eliminato il requisito di avere il coniuge a carico e dunque per avere ilbasterà avere almeno un figlio a carico”.