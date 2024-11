Dilei.it - I Modà tornano a San Siro dopo il lungo stop, pace fatta tra Kekko e Suraci

Un ritorno tanto atteso da molti fanunperiodo diSilvestre e ihanno annunciato per il prossimo anno il loro ritorno sul palco di Sana Milano. La band tornerà allo Stadio Meazza di Milano per La notte dei romantici il 12 giugno 2025, l’unico appuntamento dal vivo previsto per il gruppo il prossimo anno.Iin concerto a San, unica data nel 2025A giugno 2025 itorneranno a Sanper un evento straordinario, riportando la loro musica su uno dei palcoscenici più importanti d’Italia. In quella data la band accoglierà migliaia di fan per un viaggio attraverso i loro successi più amati, da Come un pittore a Tappetto di fragole a La notte, solo per citarne alcune. San, che ha ospitato molte delle leggende della musica italiana e internazionale, sarà il luogo in cui celebrare questo ritorno sul palco.