Hotel Beau Soleil, festa per i 60 anni di storia

L’festeggia i 60di attività. Il noto albergo di Zadina di Cesenatico è una delle strutture ricettive più importanti della riviera, con tanti punti di eccellenza e una stagione che dura sette mesi, da marzo sino a settembre, grazie ad una clientela di sportivi. Dante Delvecchio, storico albergatore, daha lasciato la gestione ai discendenti, ma rappresenta, oltre alla memoria storica, un punto di riferimento e soprattutto la figura di un innovatore. È stato infatti Delvecchio il primo albergatore che negli’70 ha costruito una officina attrezzata per ciclisti, ed è stato lui il primo a mettere in pratica la destagionalizzazione, mettendo a disposizione dei nuotatori una piscina semiolimpionica e tracciando sul territorio percorsi per podisti e per ciclisti.