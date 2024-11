Lapresse.it - Governo: Meloni, sinistra getta fango e sperava che Italia affondasse

Milano, 14 nov. (LaPresse) – “L’torna a stupire. Questa nazione ha bisogno di tornare a credere in se stessa” e “può farsi rincorrere anziché rincorrere gli altri. Lasempresull’avversario, preconizzava ogni possibile scenario catastrofico, anche le cavallette, la tempesta finanziaria. Hanno sperato che l’con questoper punire glini che non hanno votato per loro. Loro preferirebbero governare un cumulo di macerie piuttosto che restare all’opposizione in un’ricca e prospera”. Lo ha detto la premier, Giorgia, a Perugia nel corso dell’evento elettorale con gli altri leader della coalizione a sostegno di Donatella Tesei, candidata del centrodestra alle elezioni regionali in Umbria di domenica e lunedì.