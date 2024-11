Primacampania.it - Domenico Sepe e le sue moderne Sirene tra Arte e Moda

Leggi su Primacampania.it

NAPOLI – Grande interesse all’Agorà Morelli dove, immersa nel millenario tufo di una Napoli senza tempo, la nuova mostra dello scultore“Resonare Serenis” ha presto trasformato un atteso evento in un momento diviso tra l’, lae la sostenibilità. Nata con lo scopo di raccontare il mito greco dellenope, Leucosia e Ligea in chiave contemporanea, l’esposizione dell’apprezzato artista ha creato i presupposti per un’esperienza ricca di fascino e innovazione pronta nel proporre un nuovo spunto dicapace di produrre anche nuove idee per l’abbigliamento di classe. Realizzato grazie alla collaborazione della IsArt, Oracola Studio e MixCommunication, l’evento ha visto lo scultorepresentare al folto pubblico presente sei sue nuove opere in alluminio e in bronzo raffiguranti le famose creature mitologiche attraverso il tempo.