Ilrestodelcarlino.it - Diabete, screening gratuiti ad Ancona: dove e quando

, 14 novembre 2024 - Circa 83mila marchigiani soffrono di, il 5,6% della popolazione complessiva regionale. Un dato sotto la media italiana (6,6%), come evidenziato dall’Inrca alla vigilia della Giornata internazionale deldel 14 novembre, ma comunque una problematica da non sottovalutare, perché capace di presentarsi all’improvviso con un non corretto stile di vita. Proprio per diffondere la cultura della prevenzione, sabato 16 novembre ad, si potrà scoprire se i propri valori corporei siano correttamente nella norma, nei riguardi di una malattia cronaca eterogenea caratterizzata da persistente aumento dei livelli di zucchero nel sangue. Inrca, infatti, partecipa insieme alla onlus Adtall’iniziativa del Lions Club ‘La Mole’, che in piazza Roma avrà un proprio stand nel quale verranno effettuati degliaperti a tutta la popolazione, negli orari 10-13 e 16-19.