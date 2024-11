Thesocialpost.it - Belluno, coppia di Tel Aviv rifiutata da un hotel: “Responsabili di genocidio, non siete ospiti graditi”

«Buongiorno, desideriamo informarvi che gli israeliani, in quantodi, non sono benvenuti nella nostra struttura. Pertanto, se decidete di cancellare la vostra prenotazione, saremo felici di offrirvi la cancellazione gratuita». Questo è il messaggio inviato da Patrick Ongaro, proprietario dell’Garnì Ongaro di Selva di Cadore, a unaproveniente da Tel, la quale aveva riservato e pagato due notti presso l’albergo bellunese per i primi giorni di novembre, tramite Booking. Il messaggio ha raggiunto i clienti alla vigilia della partenza per l’Italia. Successivamente, sebbene non ci siano conferme ufficiali, l’albergatore avrebbe contattato telefonicamente la, intensificando l’invito a non presentarsi, con un avvertimento più diretto: «Non venite qui.