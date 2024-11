Atelier Pellecchia, tema top secret per la sfilata di abiti matrimoniali di domenica 17

Leggi su Ildenaro.it

Riprendono gli appuntamenti con la moda all’, punto di riferimento per lo shopping selezionato, da generazioni impegnato nel settore tessile. Nell’di Giugliano, ampio spazio è dedicato alla cerimonia uomo con focus sullo sposo, e alla presentazione in esclusiva di prestigiosi marchi del panorama made in Italy.Topildel fashion show previsto17 novembre che porterà in passerellada sposo della collezione 2025 intervallati da uscite dal mood misterioso. Molto più di unadi moda, dunque, ma un manifesto di eleganza e mistero in un sottile equilibrio tra sogno e realtà. Diversi i brand di spicco che partecipano a questo evento esclusivo nel segno della moda selezionati tra i nomi simbolo di stile e raffinatezza. Tra questi, Carlo Pignatelli, Rocchini e Visconti.