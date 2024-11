Terzotemponapoli.com - Amoruso: ”Da anni non si assisteva a una lotta Scudetto così interessante! Il Napoli ha…

: “Danon sia unaqualche chance in più, Dea capace di miracoli sportivi. VAR? Deve intervenire su ogni situazione dubbia”Raggiunto in esclusiva dai microfoni di News.Superscommesse.it, l’ex attaccante della Serie A Nicolaha espresso il proprio pensiero sull’attualità calcistica, commentando il momento di tanti club che hanno fatto parte della sua carriera. In questo estratto, le parole disull’avvincenteper loe sul tanto discusso utilizzo del VAR.Al vertice della Serie A troviamo sei squadre in due punti: chi sceglie come favorita per lo? E, secondo lei, ci può essere una grossa sorpresa quest’anno: cioè, almeno una tra Atalanta, Lazio e Fiorentina può arrivare a giocarsi il titolo fino in fondo?“Finalmente assistiamo ad una bellaper il vertice e, credo, che ce la porteremo avanti per un bel pezzo.