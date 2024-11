Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto, i conti tornano: “Prima volta nella storia”

Ancona, 14 novembre 2024 – “Per la, la società di gestione dell’chiuderà l’anno, il 2024, con un margine operativo positivo”. Esulta Alexander D’Orsogna, amministratore delegato di Ancona International Airport, tracciando la nuova rotta dello scalo marchigiano che, nel 2023, “ha avviato grandi cambiamenti” e ora si appresta a coglierne i frutti. D’Orsogna, come avete reso possibile questo obiettivo? “Abbiamo sviluppato altri modelli di business, oltre al traffico passeggeri, che stanno permettendo all’azienda di autosostenersi, senza la necessità di dover sfruttare finanziamenti pubblici. Un grande risultato”. Quali attività collaterali già in essere? “Anzitutto il settore cargo. Non è casuale l’accordo decennale stipulato con Dhl, che ha portato un aereo con una capacità del +20 per cento per il trasporto delle merci.