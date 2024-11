Movieplayer.it - Yellowstone 5b è la vetrina più desiderata d'America per il product placement

Leggi su Movieplayer.it

Birra, snack salati, autoveicoli e capi d'abbigliamento da lavoro in linea con la filosofia dello show: la serie di Taylor Sheridan è una miniera d'oro per la Paramount. Gli spettatori e le spettatrici dello stivale dovranno attendere presumibilmente ancora diverso tempo prima di poter vedere su Sky o NOW le puntate finali (?) di, ma negli Stati Uniti, come noto, la seconda parte della quinta stagione ha debuttato domenica 10 novembre su Paramount Network e CBS. Una ripresa che arriva a quasi due anni di distanza dall'esordio della stagione e che, soprattutto, ha mostrato al pubblico gli effetti narrativi pratici della faida mai sanatasi fra Kevin Costner e Taylor Sheridan che ha avuto, come conseguenza, l'addio del due volte premio Oscar e un necessario aggiustamento dell'arco narrativo .