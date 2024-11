Feedpress.me - "Violentata dal fidanzato e dall'amico", 14enne si taglia le vene e poi denuncia lo stupro

Un 23enne è indagatoa Procura di Lecce per violenza sessuale di gruppo ai danni dell’allora fidanzatina. Il reato è contestato in concorso con un altro giovane da indentificare,dell’indagato. I fatti risalgono al settembre 2023, quando il ragazzo avrebbe abusato la giovane insieme al suo. Tornata a casa la ragazzina, che viene descritta come un soggetto fragile, compie.