Strategia di sicurezza nazionale un passo avanti importante il commento di Mayer

Dotarsi di unatriennale per larappresenta per l’Italia una svolta politica significativa. Questa scelta impone a partiti politici, amministrazioni pubbliche, imprese, sindacati e opinione pubblica di proiettarsi verso il futuro, liberandosi dalla “tirannia del presente” che spesso domina la realtà e la narrativa contemporanea.La creazione di unadiè l’obiettivo principale del disegno di legge recentemente presentato dall’onorevole Lorenzo Guerini, presidente del Copasir. L’auspicio è che riceva un ampio sostegno bipartisan, proceda con una corsia preferenziale e venga esaminato dal Parlamento in tempi rapidi.Il testo propone unaper lache si fonda su cinque pilastri: la definizione degli interessi strategici per ladella Repubblica; la definizione degli obiettivi strategici della politica estera; l’individuazione di rischi e minacce e le relative attività di prevenzione; l’individuazione delle attività che le autorità pubbliche devono svolgere per la prevenzione delle minacce e dei rischi sopracitati; la protezione degli asset e delle infrastrutture strategiche.