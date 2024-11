Ilnapolista.it - Spalletti: «Se saremo quelli delle precedenti partite sarà difficile per chiunque giocare contro questa Italia»

Leggi su Ilnapolista.it

Il commissario tecnico della Nazionale, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Vivo Azzurro Tv alla vigilia del match Belgio-, quinta giornata di Nations League. All’manca un punto per entrare nella Final Four della competizione.: «La formazione l’ho già scelta»«La formazione l’ho già scelta, poi è chiaro che un dubbio te lo porti fino all’ultimo. Ma con dueravvicinate è una cosa che è normale fare e che poi con il passareore si mette a posto».Lucianoannuncia di aver già deciso l’che scenderà in campo giovedì sera a Bruxellesil Belgio in Nations League. «Fare bene anche in queste due gare ci darebbe la conferma che abbiamo portato a casa ciò che abbiamo evidenziato nellecontinuità di comportamento, di autostima sulle qualità che abbiamo, sulla convinzione nelle nostre potenzialità e nella nostra forza.