Sostenibilità | acqua biodiversità logistica e pack green l’impegno di Sanpellegrino

(Adnkronos) – Negli ultimi 6 anni risparmiati 329 milioni di litri diattraverso una gestione responsabile e sostenibile dei processi industriali; fronteaging, nel 2023, sono state utilizzate 12.950 tonnellate di R-Pet, il 79% in più rispetto al 2022 mentre, per lasostenibile, in Italia il 71% dei prodotti viene trasportato su mezzi a ridotto impatto ambientale., azienda del settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, adotta un modello di business che mette laal centro delle proprie attività: il Gruppo – si legge in una nota – si prende cura dell’attraverso la tutela dei territori e della, per contribuire allo sviluppo delle comunità in cui opera, e ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività. “Laè da sempre parte integrante della nostra cultura aziendale perché abbiamo la responsabilità di preservare una risorsa preziosa come l’, e portarla sulle tavole dei nostri consumatori.