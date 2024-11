Lanazione.it - Silins e Brajkovic nelle nazionali. Una vetrina importante, e si riparte

Leggi su Lanazione.it

Karlise Lukasono stati convocati per i prossimi impegni delledei rispettivi paesi, vale a dire la Lettonia e l’Austria. Nello specifico,, che ha già vestito i colori della Lettonia in una precedente occasione, è stato selezionato fra i 24 nomi scelti da coach Luca Banchi, che ne aveva tessuto le lodi dopo la partita contro la Virtus Bologna, per il doppio impegno con il Belgio del 22 e 25 novembre prossimi per quanto riguarda le qualificazioni a Euro2025., invece, scenderà in campo con la nazionale austriaca giovedì 21 novembre alle ore 19.30 a Durazzo contro l’Albania: in questo caso, però, si tratta già del primo gruppo eliminatorio che darà accesso alla fase di qualificazione ai Mondiali del 2027. I due giocatori raggiungeranno le rispettivedopo la partita di domenica 17 novembre al PalaCarrara, alle ore 17, contro la Dolomiti Energia Trentino: ricordiamo infatti che, dopo quel match, il campionato si fermerà per una settimana proprio per permettere lo svolgimento della finestra per le partite delleper poi riprendere il 30 novembre con Pistoia impegnata in trasferta sul campo di Treviso (ore 20.