Dilei.it - Sanremo Giovani, Tancredi e Mew passano il turno: i primi semifinalisti

Il primodi sfide diandato in onda nella seconda serata di Rai 2 ha decretato itre cantanti che accederanno alla semifinale. Uno step importantissimo per gli artisti e le artiste che sognano di ottenere un posto nelle Nuove Proposte di2025.La serata, condotta da Alessandro Cattelan, che ha visto sfidarsi 6talenti, ha premiato Mazzariello, Mew e.“”, itreCon la prima serata dedicata al concorso dipossiamo ufficialmente dire che il momento della kermesse canora più amata d’Italia è alle porte. Un primo step che, grazie alla conduzione di Alessandro Cattelan, ci avvicina alla conoscenza di quelle che saranno le Nuove Proposte della prossima edizione del Festival di.I sei talenti, scelti tra i 24 in gara, che si sono esibiti durante la seconda serata di Rai 2, tuttissimi, hanno aperto le porte di una competizione serrata, fatta di sfide testa a testa, in cui solo 3 di loro hanno ottenuto il lasciapassare per la semifinale del contest che, forse, li porterà dritti dritti sul palco del teatro Ariston.