Puntomagazine.it - Roma: perquisizioni in Campidoglio, applicate indagini sui Fondi Giubileo

scattano delledalla Guardia di Finanza per corruzione, turbativa d’asta e frode. Indagati anche dei funzionari del ComuneLa Guardia di Finanza si sta muovendo nelle ultime ore in delle fortial. Si tratta di un indagine mossa dalla Procura diper corruzione, turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture che dovevano essere destinate al rifacimento del manto stradaleLa vicenda accende i riflettori anche su dei funzionari del Comune di, adesso indagati. In particolare gli agenti della Guardia di Finanza hanno acquisito gli atti d’ufficio di quattro dipendenti del Dipartimento Lavori pubblici in Via Petroselli a.Si attendono al momento ulteriori dettagli per fare luce sull’accaduto, con il sempre presente aiuto delle Autorità.