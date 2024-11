Gaeta.it - Popeyes sbarca in Italia: grande inaugurazione del primo ristorante a Milano

Facebook WhatsAppTwitter Con la recente apertura delin, il noto marchio di fast food porta nel nostro paese l’autentica cucina della Louisiana. Il locale di, situato in via De Amicis 25, inaugura giovedì 14 novembre, celebrando l’evento con una parata festiva e omaggi speciali per i visitatori. Con oltre 50 anni di storia e una consolidata presenza internazionale,si prepara a conquistare anche il palato deglini.La festa didelL’apertura delinnon è solo un’importante mossa commerciale, ma anche un evento diimpatto per la città di. La festa disarà caratterizzata da una parata colorata che animerà le vie del centro, con una band che darà ritmo alle celebrazioni.