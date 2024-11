Ilfoglio.it - Perché bisogna rompere il sistema attuale di pubblicazione scientifica

L'editoria accademica, pilastro della disseminazioneglobale, dovrebbe fondarsi su principi di integrità e trasparenza. Tuttavia, la vicenda legata allaOrigin of the distinct site occupations of H atom in hcp Ti and Zr/Hf nel International Journal of Hydrogen Energy rivela una dinamica che mina profondamente questi principi. Nell’articolo, si legge una dichiarazione scioccante che getta un’ombra sulla correttezza del processo di revisione: "As strongly requested by the reviewers, here we cite some references 35–47 although they are completely irrelevant to the present work". I riferimenti imposti dai revisori sono articoli firmati da Alex V. Trukhanov, come si può verificare direttamente nella bibliografia dell’articolo pubblicato. È molto probabile che Trukhanov sia lo stesso revisore che ha obbligato gli autori a includere quelle citazioni, e senza dubbio egli è il principale beneficiario di questo incremento artificiale delle citazioni.