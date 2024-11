Inter-news.it - Pedullà: «D’accordo con Conte sul VAR. Ma è facile parlare ora!»

Alfredosu Sportitalia con l’opinione data da Antoniodopo Inter-Napoli, ma fa un appunto all’allenatore per le tempistiche dell’intervento. SISTEMA – L’AIA non sta gestendo nel migliore dei modi la questione arbitrale in Serie A. Alfredocon l’allenatore del Napoli dopo la partita con l’Inter, ma fa un appunto: «Un flash su Antonio: sonocon lui quando sostiene che il protocollo è un figlio di carta straccia da infilare in un cassetto da chiudere a tripla mandata. E che se un arbitro sbaglia in modo clamoroso, bisogna andare oltre uno stucchevole pilota automatico che non consente di coinvolgere il Var. E proprio per questo motivo non sarei contrario a una chiamata da utilizzare nelle situazioni più controverse. Certo, sene avesse parlato dopo Empoli–Napoli sarebbe stato meglio.