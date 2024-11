Lanazione.it - Nascono le Giornate Internazionali delle Case della Memoria

Firenze, 13 novembre – Vengono istituite lee si terranno il 5 e 6 aprile 2025. Il progetto, ideato in Toscana e che coinvolgerà lemuseo di tutto il mondo, è stato definito alla fine di ottobre quando a Santiago di Compostela si sono riuniti i membri di Iclcm – International Committee for Literary and Composers' Museums, il Comitato Tematico Internazionale di Icom per i musei letterari, musicali e lemuseo di scrittori e musicisti. Un risultato che arriva dopo il lungo lavoro portato avanti dall'Associazione Nazionale, realtà nata in Toscana e oggi presente in 15 regioni italiane, attraverso l'organizzazione di incontri e la messa a punto di protocolli di collaborazione fra realtà omologhe di tutto il mondo, con l'obiettivo di fare rete per promuovere a livello internazionale lemuseo.